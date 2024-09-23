Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Иван Исакович
Мать: Пелагея Михайловна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Кунавино. Иван Исакович, 36 лет, и его жена Пелагея Михайловна, 38 лет. У них дети, Василий, 11 лет, Яков, 8 лет, Евдокия, 16 лет, Екатерина, 14 лет, Васса 9 лет. ... Показать все
Смерть
После 1724