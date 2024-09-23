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Евдокия Ивановна

Место рождения

Кунавино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Около 1683 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Иван Исакович

Мать: Пелагея Михайловна

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Кунавино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 113 об лист. Деревня Кунавино. Иван Исакович, 36 лет, и его жена Пелагея Михайловна, 38 лет. У них дети, Василий, 11 лет, Яков, 8 лет, Евдокия, 16 лет, Екатерина, 14 лет, Васса 9 лет. ... Показать все
Смерть
После 1724

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