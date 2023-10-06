Гринько Игнатий Петрович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1873
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1899
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1903
Дочь: Гринько Ирина Игнатьевна
Мать ребёнка: Гринько Харитина Адриановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1905
Мать ребёнка: Гринько Харитина Адриановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1907
Сын: Гринько Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Гринько Харитина Адриановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно