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Гринько Игнатий Петрович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1873

Отец: Гринько Петр Климентьевич

Мать: Гринько Мария Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1899

Жена: Гринько Харитина Адриановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1903

Дочь: Гринько Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: Гринько Харитина Адриановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1905

Сын: Гринько Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Гринько Харитина Адриановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1907

Сын: Гринько Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Гринько Харитина Адриановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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