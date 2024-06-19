Гринько (Козей) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1849
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1873
Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
09.05.1876
Дочь: Момот (Гринько) Елена Петровна
Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
01.12.1877
Дочь: Гринько Варвара Петровна
Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
12.03.1879
Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
14.05.1880
Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
15.09.1882
Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
01.11.1884
Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
13.05.1887
Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
06.10.1888
Дочь: Гринько Параскева Петровна
Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
13.03.1891
Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич
Смерть
Неизвестно