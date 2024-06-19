Гринько (Козей) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринько (Козей) Мария Тимофеевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

21.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1849

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1873

Сын: Гринько Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.05.1876

Дочь: Момот (Гринько) Елена Петровна

Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1877

Дочь: Гринько Варвара Петровна

Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1879

Сын: Гринько Никифор Петрович

Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1880

Сын: Гринько Степан Петрович

Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1882

Сын: Гринько Михаил Петрович

Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1884

Сын: Гринько Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.05.1887

Сын: Гринько Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1888

Дочь: Гринько Параскева Петровна

Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1891

Сын: Гринько Алексей Петрович

Отец ребёнка: Гринько Петр Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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