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Гринько Петр Климентьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1854

Отец: Гринько Климент Корнилиевич

Мать: Гринько Екатерина Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1873

Сын: Гринько Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1876

Дочь: Момот Елена Петровна

Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1877

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1879

Сын: Гринько Никифор Петрович

Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.05.1880

Сын: Гринько Степан Петрович

Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1882

Сын: Гринько Михаил Петрович

Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1884

Сын: Гринько Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1887

Сын: Гринько Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1888

Дочь: Гринько Параскева Петровна

Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1891

Сын: Гринько Алексей Петрович

Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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