Гринько Петр Климентьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1854
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.12.1873
Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1876
Дочь: Момот Елена Петровна
Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1877
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1879
Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.05.1880
Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1882
Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1884
Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1887
Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1888
Дочь: Гринько Параскева Петровна
Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1891
Мать ребёнка: Гринько Мария Тимофеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно