Гринько (Мохир) Харитина Адриановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1879
Отец: Мохир Адриан Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1899
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1903
Дочь: Гринько Ирина Игнатьевна
Отец ребёнка: Гринько Игнатий Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1905
Отец ребёнка: Гринько Игнатий Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1907
Сын: Гринько Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Гринько Игнатий Петрович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно