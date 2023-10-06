Гринько (Мохир) Харитина Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринько (Мохир) Харитина Адриановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1879

Отец: Мохир Адриан Данилович

Мать: Мохир Гликерия Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1899

Муж: Гринько Игнатий Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.04.1903

Дочь: Гринько Ирина Игнатьевна

Отец ребёнка: Гринько Игнатий Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1905

Сын: Гринько Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Гринько Игнатий Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1907

Сын: Гринько Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Гринько Игнатий Петрович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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