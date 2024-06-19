Мохир (Улянченко) Гликерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохир (Улянченко) Гликерия Степановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

14.05.1841

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1842 г.р.

Дети

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1879 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1841

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.11.1861

Муж: Мохир Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1864

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохир Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1865

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохир Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохир Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохир Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.06.1877

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохир Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1879

Дочь: Гринько (Мохир) Харитина Адриановна

Отец ребёнка: Мохир Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.08.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохир Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область

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