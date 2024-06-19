Мохир (Улянченко) Гликерия Степановна
Место рождения
Дата рождения14.05.1841
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1841
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.11.1861
Рождение ребёнка
1864
Рождение ребёнка
02.09.1865
Рождение ребёнка
1868
Рождение ребёнка
20.03.1876
Рождение ребёнка
04.06.1877
Рождение ребёнка
03.10.1879
Дочь: Гринько (Мохир) Харитина Адриановна
Отец ребёнка: Мохир Адриан Данилович
Рождение ребёнка
27.08.1881