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Сафоновская Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.?

Дочь: Топоркова-Сафоновская Виктория Александровна

Отец ребёнка: Сафоновский Александр Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафоновский Александр Пантелеймонович

Рождение ребёнка
01.09.1999

Дочь: Сафоновская Диана Александровна

Отец ребёнка: Сафоновский Александр Пантелеймонович

Рождение ребёнка
10.04.2002

Дочь: Палханова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Сафоновский Александр Пантелеймонович

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

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