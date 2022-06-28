Сафоновская Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1999
Дочь: Сафоновская Диана Александровна
Отец ребёнка: Сафоновский Александр Пантелеймонович
Рождение ребёнка
10.04.2002
Дочь: Палханова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Сафоновский Александр Пантелеймонович
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область