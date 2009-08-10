Топоркова-Сафоновская Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топоркова-Сафоновская Виктория Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.?

Отец: Сафоновский Александр Пантелеймонович

Мать: Сафоновская Наталья Федоровна

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