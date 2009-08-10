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Сафоновский Александр Пантелеймонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1964

Дата смерти

10.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.?

Дочь: Топоркова-Сафоновская Виктория Александровна

Мать ребёнка: Сафоновская Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафоновская Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
19.07.1995

Сын: Сафоновский Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1999

Дочь: Сафоновская Диана Александровна

Мать ребёнка: Сафоновская Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
10.04.2002

Дочь: Палханова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Сафоновская Наталья Федоровна

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.08.2009

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