Сафоновский Александр Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1964
Дата смерти10.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.?
Дочь: Топоркова-Сафоновская Виктория Александровна
Мать ребёнка: Сафоновская Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1995
Сын: Сафоновский Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1999
Дочь: Сафоновская Диана Александровна
Мать ребёнка: Сафоновская Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
10.04.2002
Дочь: Палханова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Сафоновская Наталья Федоровна
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.08.2009