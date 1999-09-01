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Сафоновская Диана Александровна
Сафоновская Диана Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1999
Пол
Женский
Отец
Сафоновский Александр Пантелеймонович
1964 г.р.
Мать
Сафоновская Наталья Федоровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1999
Отец:
Сафоновский Александр Пантелеймонович
Мать:
Сафоновская Наталья Федоровна
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