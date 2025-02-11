Пиратинская (Piratinsky) (Лефлер (Lefler)) Софья (Сора-Гита) (Sofia) 06.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Пиратинская (Piratinsky) (Лефлер (Lefler)) Софья (Сора-Гита) (Sofia)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 06.03.1913, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

умерла 25.06.1990, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Отец
Лефлер Бениамин1887 г.р.
Мать
Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)1885 г.р.
Супруги
Пиратинский (Piratinsky) Иосиф (Iosif)27.05.1909 г.р.
Дети
Пиратинский (Piratinsky) Рафаил (Рома) (Rafail)20.12.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1913

Отец: Лефлер Бениамин

Мать: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Бракосочетание
26.01.1933

Муж: Пиратинский (Piratinsky) Иосиф (Iosif)

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Рождение ребёнка
20.12.1934

Сын: Пиратинский (Piratinsky) Рафаил (Рома) (Rafail)

Отец ребёнка: Пиратинский (Piratinsky) Иосиф (Iosif)

Орёл, город Орёл, Орловская область

Смерть
25.06.1990
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Широкореченское Кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.