Пиратинская (Piratinsky) (Лефлер (Lefler)) Софья (Сора-Гита) (Sofia)
женский, родилась 06.03.1913, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
умерла 25.06.1990, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ОтецЛефлер Бениамин1887 г.р.
МатьЛефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)1885 г.р.
Супруги
Пиратинский (Piratinsky) Иосиф (Iosif)27.05.1909 г.р.
Дети
Пиратинский (Piratinsky) Рафаил (Рома) (Rafail)20.12.1934 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.03.1913
Отец: Лефлер Бениамин
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
26.01.1933
Рождение ребёнка
20.12.1934
Сын: Пиратинский (Piratinsky) Рафаил (Рома) (Rafail)
Отец ребёнка: Пиратинский (Piratinsky) Иосиф (Iosif)
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
25.06.1990
Похороны
Неизвестно