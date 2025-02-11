Лефлер Бениамин 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Лефлер Бениамин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1887

умер 24.10.1981, Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Мать
Блант (Лефлер) ЕваНеизвестно г.р.
Отец
Лефлер БеркеНеизвестно г.р.
Супруги
Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)1885 г.р.
Дети
Пиратинская (Piratinsky) (Лефлер (Lefler)) Софья (Сора-Гита) (Sofia)06.03.1913 г.р.
Гоз (Лефлер) Нина (Нехама) Вениаминовна25.03.1915 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Лефлер Берке

Мать: Блант (Лефлер) Ева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)

Рождение ребёнка
06.03.1913

Дочь: Пиратинская (Piratinsky) (Лефлер (Lefler)) Софья (Сора-Гита) (Sofia)

Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Рождение ребёнка
25.03.1915 ст.

Дочь: Гоз (Лефлер) Нина (Нехама) Вениаминовна

Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Рождение ребёнка
1917

Сын: Лефлер Борис

Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Рождение ребёнка
05.01.1921

Дочь: Решко (Лефлер) Циля (Иля)

Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)

Рождение ребёнка
05.04.1922

Дочь: Марголина (Лефлер) Рита

Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лефлер Иосиф Вениаминович

Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)

Витебск, Витебская область

Смерть
24.10.1981
Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Похороны
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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