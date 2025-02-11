Лефлер Бениамин
мужской, родился 1887
умер 24.10.1981, Симферополь, Симферополь, Республика Крым
МатьБлант (Лефлер) ЕваНеизвестно г.р.
ОтецЛефлер БеркеНеизвестно г.р.
Супруги
Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)1885 г.р.
Дети
Гоз (Лефлер) Нина (Нехама) Вениаминовна25.03.1915 ст. г.р.Показать еще 4
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Место
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Рождение
1887
Отец: Лефлер Берке
Мать: Блант (Лефлер) Ева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1913
Дочь: Пиратинская (Piratinsky) (Лефлер (Lefler)) Софья (Сора-Гита) (Sofia)
Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)
Рождение ребёнка
25.03.1915 ст.
Дочь: Гоз (Лефлер) Нина (Нехама) Вениаминовна
Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лефлер Борис
Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)
Рождение ребёнка
05.01.1921
Дочь: Решко (Лефлер) Циля (Иля)
Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)
Рождение ребёнка
05.04.1922
Дочь: Марголина (Лефлер) Рита
Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)
Рождение ребёнка
1926
Сын: Лефлер Иосиф Вениаминович
Мать ребёнка: Лефлер (Равкина) Елизавета (Лифа)
Витебск, Витебская область
Смерть
24.10.1981
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым