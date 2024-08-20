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Панарин Борис Николаевич

Место рождения

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1963

Отец: Панарин Николай Захарович

Мать: Панарина (Денисова) Анастасия Логеевна (Логиновна)

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Качина) Ирина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.06.1988

Дочь: Позднякова (Панарина) Лилия Борисовна

Мать ребёнка: Панарина (Качина) Ирина Алексеевна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.02.1992

Дочь: Белянина (Панарина) Юлия Борисовна

Мать ребёнка: Панарина (Качина) Ирина Алексеевна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

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