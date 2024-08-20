Панарин Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1988
Дочь: Позднякова (Панарина) Лилия Борисовна
Мать ребёнка: Панарина (Качина) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.02.1992
Дочь: Белянина (Панарина) Юлия Борисовна
Мать ребёнка: Панарина (Качина) Ирина Алексеевна