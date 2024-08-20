Позднякова (Панарина) Лилия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Панарина) Лилия Борисовна

Место рождения

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

03.06.1988

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1988

Отец: Панарин Борис Николаевич

Мать: Панарина (Качина) Ирина Алексеевна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Руслан Анатольевич

Рождение ребёнка
22.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Руслан Анатольевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Руслан Анатольевич

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