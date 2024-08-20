Позднякова (Панарина) Лилия Борисовна
Место рождения
Дата рождения03.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздняков Руслан Анатольевич
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздняков Руслан Анатольевич