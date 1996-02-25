Панарин Николай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1916
Дата смерти25.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1916
Отец: Панарин Захар Николаевич
Мать: Панарина Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Панарина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
30.12.1951
Сын: Панарин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Панарина Анастасия (Логиновна)
Рождение ребёнка
30.09.1963
Мать ребёнка: Панарина Анастасия (Логиновна)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1996
Причина смерти: Рак легких