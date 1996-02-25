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Панарин Николай Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1916

Дата смерти

25.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1916

Отец: Панарин Захар Николаевич

Мать: Панарина Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Панарина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
30.12.1951

Сын: Панарин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Панарина Анастасия (Логиновна)

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.09.1963

Сын: Панарин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Панарина Анастасия (Логиновна)

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина Анастасия (Логиновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина Варвара Прокопьевна

Смерть
25.02.1996
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Рак легких
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