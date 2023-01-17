Панарина (Самсонова) Ирина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти16.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Самсонов Егор Иванович
Мать: Самсонова Анна
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
13.12.1913
Дочь: Анисимова Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рощупкина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
02.05.1916
Сын: Панарин Николай Захарович
Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1918
Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
21.02.1920
Дочь: Тюхтина Анна Захаровна
Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
10.09.1922
Сын: Панарин Александр Захарович
Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ромицина Нина Захаровна
Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан ?
Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич
Смерть
16.10.1971
в 22:00