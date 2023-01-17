Панарина (Самсонова) Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Самсонова) Ирина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

16.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Самсонов Егор Иванович

Мать: Самсонова Анна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Панарин Петр Захарович

Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: Анисимова Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рощупкина Мария Захаровна

Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.05.1916

Сын: Панарин Николай Захарович

Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.1918

Сын: Панарин Михаил Захарович

Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.02.1920

Дочь: Тюхтина Анна Захаровна

Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.09.1922

Сын: Панарин Александр Захарович

Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ромицина Нина Захаровна

Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панарин Леонид Захарович

Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Захар Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан ?

Отец ребёнка: Панарин Захар Николаевич

Смерть
16.10.1971
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
в 22:00
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