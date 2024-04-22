Назарова (Шипина) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Шипина) Наталья Яковлевна

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

20.08.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899 ст.

Отец: Шипин Яков Васильевич

Мать: Шипина Ирина Ферапонтовна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/6862ae1a-5212-47b8-b060-d7d9807b5270/25 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1216, стр. 25
Бракосочетание
23.01.1919 ст.

Муж: Назаров Иван Егорович

Старый Акульшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/cc5ecd5e-e76e-48ee-bcbc-6725d31eb3ad/281 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1988, стр. 281
Смерть
Неизвестно
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