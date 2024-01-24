Назаров Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1919 ст.
Старый Акульшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/cc5ecd5e-e76e-48ee-bcbc-6725d31eb3ad/281 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1988, стр. 281
Смерть
Неизвестно