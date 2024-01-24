Назаров Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Иван Егорович

Назаров Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1919 ст.

Жена: Назарова Наталья Яковлевна

Старый Акульшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/cc5ecd5e-e76e-48ee-bcbc-6725d31eb3ad/281 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1988, стр. 281
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close