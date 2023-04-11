Шипина (Сучкова) Ирина Ферапонтовна
Место рождения
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Сучков Фарафонтий (Ферапонт) Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1897 ст.
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0195.jpg
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипин Яков Васильевич
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