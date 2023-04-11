Шипина (Сучкова) Ирина Ферапонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипина (Сучкова) Ирина Ферапонтовна

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сучков Фарафонтий (Ферапонт) Павлович

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
12.02.1897 ст.

Муж: Шипин Яков Васильевич

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипин Яков Васильевич

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Скрыто настройками приватности

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