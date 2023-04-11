Шипин Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипин Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1897 ст.

Жена: Шипина (Сучкова) Ирина Ферапонтовна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0195.jpg
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипина (Сучкова) Ирина Ферапонтовна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Скрыто настройками приватности

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