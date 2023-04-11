Шипин Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1897 ст.
https://disk.yandex.ru/d/9Jd8CUb8t8l8Zg/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1216/F_50_9_1216-0195.jpg
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипина (Сучкова) Ирина Ферапонтовна
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