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Ефрем Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Подгибалов Аким Иевлев

Мать: Екатерина Фирсовна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Прокопьевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Федот Ефремович

Мать ребёнка: Аграфена Прокопьевна

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Татьяна Ефремовна

Мать ребёнка: Аграфена Прокопьевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ерофей Ефремович

Мать ребёнка: Аграфена Прокопьевна

Смерть
1750

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