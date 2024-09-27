Ефрем Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Подгибалов Аким Иевлев
Мать: Екатерина Фирсовна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Прокопьевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Федот Ефремович
Мать ребёнка: Аграфена Прокопьевна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Татьяна Ефремовна
Мать ребёнка: Аграфена Прокопьевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ерофей Ефремович
Мать ребёнка: Аграфена Прокопьевна
Смерть
1750