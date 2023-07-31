Ерофей Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Ефрем Акимович
Мать: Аграфена Прокопьевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Степан Ерофеевич
Мать ребёнка: Ефимья Степановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федосья Ерофеевна
Мать ребёнка: Ефимья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Степановна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево
Смерть
Неизвестно