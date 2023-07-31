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Ерофей Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Ефрем Акимович

Мать: Аграфена Прокопьевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Степан Ерофеевич

Мать ребёнка: Ефимья Степановна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федосья Ерофеевна

Мать ребёнка: Ефимья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево
Смерть
Неизвестно