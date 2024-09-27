Екатерина Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Фирсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1665 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгибалов Аким Иевлев

Рождение ребёнка
1704

Сын: Ефрем Акимович

Отец ребёнка: Подгибалов Аким Иевлев

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Марфа Акимовна

Отец ребёнка: Подгибалов Аким Иевлев

Рождение ребёнка
1704

Сын: Захар Акимович

Отец ребёнка: Подгибалов Аким Иевлев

Рождение ребёнка
1715

Сын: Иван Акимович

Отец ребёнка: Подгибалов Аким Иевлев

Смерть
Неизвестно

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