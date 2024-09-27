Екатерина Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1704
Сын: Ефрем Акимович
Отец ребёнка: Подгибалов Аким Иевлев
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Марфа Акимовна
Отец ребёнка: Подгибалов Аким Иевлев
Рождение ребёнка
1704
Сын: Захар Акимович
Отец ребёнка: Подгибалов Аким Иевлев
Рождение ребёнка
1715
Сын: Иван Акимович
Отец ребёнка: Подгибалов Аким Иевлев
Смерть
Неизвестно