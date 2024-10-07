Захар Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Подгибалов Аким Иевлев
Мать: Екатерина Фирсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Карповна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Акулина Захаровна
Мать ребёнка: Ксения Карповна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Степанида Захаровна
Мать ребёнка: Ксения Карповна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Ксения Карповна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Матрена Захаровна
Мать ребёнка: Ксения Карповна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Михаил Захарович
Мать ребёнка: Ксения Карповна
Смерть
Неизвестно