Захар Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахар Акимович

Захар Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Подгибалов Аким Иевлев

Мать: Екатерина Фирсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Карповна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Акулина Захаровна

Мать ребёнка: Ксения Карповна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Степанида Захаровна

Мать ребёнка: Ксения Карповна

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Ксения Карповна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Матрена Захаровна

Мать ребёнка: Ксения Карповна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Михаил Захарович

Мать ребёнка: Ксения Карповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.