Ксения Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Акимович

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Акулина Захаровна

Отец ребёнка: Захар Акимович

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Степанида Захаровна

Отец ребёнка: Захар Акимович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Захар Акимович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Матрена Захаровна

Отец ребёнка: Захар Акимович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Михаил Захарович

Отец ребёнка: Захар Акимович

Смерть
Неизвестно

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