Ксения Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Акимович
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Акулина Захаровна
Отец ребёнка: Захар Акимович
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Степанида Захаровна
Отец ребёнка: Захар Акимович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Захар Акимович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Матрена Захаровна
Отец ребёнка: Захар Акимович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Михаил Захарович
Отец ребёнка: Захар Акимович
Смерть
Неизвестно