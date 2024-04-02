Раюнец Николай
Место рожденияд. Бонячки, Кинешемский уезд, Костромская губерния
Дата рождения22.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1896
Отец: Раюнец Леопольд Антонович
Мать: Раюнец Александра
д. Бонячки, Кинешемский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Раюнец Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раюнец Римма
Смерть
Неизвестно