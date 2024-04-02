Раюнец Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раюнец Николай

Место рождения

д. Бонячки, Кинешемский уезд, Костромская губерния

Дата рождения

22.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1896

Отец: Раюнец Леопольд Антонович

Мать: Раюнец Александра

д. Бонячки, Кинешемский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Раюнец Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раюнец Римма

Смерть
Неизвестно
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