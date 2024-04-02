Раюнец Леопольд Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.08.1888
Жена: Раюнец Александра
с. Кунавино, Владимирский Собор
Рождение ребёнка
29.06.1889
Дочь: Мейерова Анна
Мать ребёнка: Раюнец Александра
Рождение ребёнка
23.11.1892
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Раюнец Александра
Рождение ребёнка
24.02.1895
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Раюнец Александра
Рождение ребёнка
22.11.1896
Сын: Раюнец Николай
Мать ребёнка: Раюнец Александра
д. Бонячки, Кинешемский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1899
Дочь: Тюрина Мария
Мать ребёнка: Раюнец Александра
Рождение ребёнка
16.04.1900
Сын: Раюнец Алексей
Мать ребёнка: Раюнец Александра
Работа или профессия
Неизвестно
помощник лесничего
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно