Раюнец Леопольд Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаюнец Леопольд Антонович

Раюнец Леопольд Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1888

Жена: Раюнец Александра

с. Кунавино, Владимирский Собор
Рождение ребёнка
29.06.1889

Дочь: Мейерова Анна

Мать ребёнка: Раюнец Александра

Рождение ребёнка
23.11.1892

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Раюнец Александра

Рождение ребёнка
24.02.1895

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Раюнец Александра

Рождение ребёнка
22.11.1896

Сын: Раюнец Николай

Мать ребёнка: Раюнец Александра

д. Бонячки, Кинешемский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1899

Дочь: Тюрина Мария

Мать ребёнка: Раюнец Александра

Рождение ребёнка
16.04.1900

Сын: Раюнец Алексей

Мать ребёнка: Раюнец Александра

Работа или профессия
Неизвестно
помощник лесничего
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close