Смородинов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смородинов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Смородинова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смородинов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Смородинова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смородинова) Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Смородинова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смородинова Анна
Смерть
Неизвестно