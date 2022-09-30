Смородинов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородинов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Смородинов Иван Андреевич

Мать: Смородинова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смородинов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Смородинова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смородинов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Смородинова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смородинова) Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Смородинова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смородинова Анна

Смерть
Неизвестно

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