Смородинова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородинова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смородинов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Смородинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смородинов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Смородинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Смородинов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смородинов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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