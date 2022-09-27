Смородинова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1899
Сын: Смородинов Никифор Иванов
Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
27.06.1902
Дочь: Бочарова (Смородинова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
17.06.1906
Дочь: Смородинова Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
15.06.1908
Сын: Боев (Смородинов) Петр Иванович
Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
26.04.1911
Сын: Смородинов Павел Иванович
Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
16.09.1912
Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.11.1914
Дочь: Смородинова Матрона Иванова
Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Смородинов Николай Иванович
Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Смородинова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич
Смерть
1957