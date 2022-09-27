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Смородинова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смородинов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.05.1899

Сын: Смородинов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
27.06.1902

Дочь: Бочарова (Смородинова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.1906

Дочь: Смородинова Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Боев (Смородинов) Петр Иванович

Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1911

Сын: Смородинов Павел Иванович

Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.09.1912

Сын: Смородинов Сергей Иванов

Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
06.11.1914

Дочь: Смородинова Матрона Иванова

Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Смородинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Смородинова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Смородинов Иван Андреевич

Смерть
1957

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