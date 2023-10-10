Бочарова (Смородинова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (Смородинова) Марфа Ивановна

Место рождения

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.06.1902

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1902

Отец: Смородинов Иван Андреевич

Мать: Смородинова Ксения Ивановна

Аношкино, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Бочарова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Бочарова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бочаров Михаил Иванов

Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Иван Иванович

Смерть
1962
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