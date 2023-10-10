Бочарова (Смородинова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.06.1902
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1902
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Бочарова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Бочарова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бочаров Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962