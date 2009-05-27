Лутков Владимир Петрович
Место рожденияг.Моршанск Тамбовская обл. РСФСР
Дата рождения08.06.1938
Дата смерти27.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.68
Дочь: Мусатова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Луткова Валентина Ивановна
г.Уварово, Уваровский р-он, Тамбовская обл., РСФСР
Рождение
08.06.1938
Отец: Лутков Петр Иванович
Мать: Луткова Анна Васильевна
г.Моршанск Тамбовская обл. РСФСР
Рождение ребёнка
06.11.1972
Дочь: Алифанова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Луткова Валентина Ивановна
г.Рассказово Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
02.10.1975
Дочь: Цой Вера Владимировна
Мать ребёнка: Луткова Валентина Ивановна
г.Подольск Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луткова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Луткова Кира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луткова Кира
Состоял в официальном браке. Брак был официально расторгнут. В браке рождена дочь Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Марианна
Мать ребёнка: Репинская Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репинская Екатерина
Брак не был зарегистрирован. Они расстались, когда она была в положении. Родилась дочь Марианна. Он не принимал участия в ее воспитании
Смерть
27.05.2009