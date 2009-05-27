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Лутков Владимир Петрович

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Место рождения

г.Моршанск Тамбовская обл. РСФСР

Дата рождения

08.06.1938

Дата смерти

27.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.68

Дочь: Мусатова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Луткова Валентина Ивановна

г.Уварово, Уваровский р-он, Тамбовская обл., РСФСР
Рождение
08.06.1938

Отец: Лутков Петр Иванович

Мать: Луткова Анна Васильевна

г.Моршанск Тамбовская обл. РСФСР
Рождение ребёнка
06.11.1972

Дочь: Алифанова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Луткова Валентина Ивановна

г.Рассказово Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
02.10.1975

Дочь: Цой Вера Владимировна

Мать ребёнка: Луткова Валентина Ивановна

г.Подольск Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луткова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Луткова Кира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луткова Кира

Состоял в официальном браке. Брак был официально расторгнут. В браке рождена дочь Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Марианна

Мать ребёнка: Репинская Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репинская Екатерина

Брак не был зарегистрирован. Они расстались, когда она была в положении. Родилась дочь Марианна. Он не принимал участия в ее воспитании
Смерть
27.05.2009
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