Лутков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Сирота, рос без родителей. Родители рано умерли
Рождение ребёнка
08.06.1938
Мать ребёнка: Луткова (Ладохина) Анна Васильевна
Смерть
1942
Погиб под Волгоградом во время ВОВ. В Волгограде есть стелла с фамилиями погибших в битве под Сталинградом. Его фамилия есть в этом списке.