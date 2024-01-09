Лутков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛутков Петр Иванович

Лутков Петр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Сирота, рос без родителей. Родители рано умерли
Рождение ребёнка
08.06.1938

Сын: Лутков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Луткова (Ладохина) Анна Васильевна

Смерть
1942
Погиб под Волгоградом во время ВОВ. В Волгограде есть стелла с фамилиями погибших в битве под Сталинградом. Его фамилия есть в этом списке.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.