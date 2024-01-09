Луткова (Мусатова) Валентина Ивановна
Место рожденияг.Кузнецк, Пензенская обл.
Дата рождения21.01.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение ребёнка
19.11.68
Дочь: Мусатова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Лутков Владимир Петрович
г.Уварово, Уваровский р-он, Тамбовская обл., РСФСР
Рождение
21.01.1946
Отец: Мусатов Иван Грирорьевич
Мать: Мусатова Вера Васильевна
г.Кузнецк, Пензенская обл.
Рождение ребёнка
06.11.1972
Дочь: Алифанова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Лутков Владимир Петрович
г.Рассказово Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
02.10.1975
Дочь: Цой Вера Владимировна
Отец ребёнка: Лутков Владимир Петрович
г.Подольск Московской обл.