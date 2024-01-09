Луткова (Мусатова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луткова (Мусатова) Валентина Ивановна

Место рождения

г.Кузнецк, Пензенская обл.

Дата рождения

21.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.68

Дочь: Мусатова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Лутков Владимир Петрович

г.Уварово, Уваровский р-он, Тамбовская обл., РСФСР
Рождение
21.01.1946

Отец: Мусатов Иван Грирорьевич

Мать: Мусатова Вера Васильевна

г.Кузнецк, Пензенская обл.
Рождение ребёнка
06.11.1972

Дочь: Алифанова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Лутков Владимир Петрович

г.Рассказово Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
02.10.1975

Дочь: Цой Вера Владимировна

Отец ребёнка: Лутков Владимир Петрович

г.Подольск Московской обл.
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