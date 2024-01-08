Луткова (Ладохина) Анна Васильевна
Место рожденияТамбовская обл., Моршанский р-н, д.Егоровка
Дата рождения15.09.1984
Дата смерти15.09.1984
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1938
Отец ребёнка: Лутков Петр Иванович
г.Моршанск Тамбовская обл. РСФСР
Рождение
15.09.1984
Отец: Ладохин Василий Михайлович
Мать: Ладохина Евдокия
Тамбовская обл., Моршанский р-н, д.Егоровка
Смерть
15.09.1984
Тамбовская обл., г.Тамбов