Луткова (Ладохина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луткова (Ладохина) Анна Васильевна

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Место рождения

Тамбовская обл., Моршанский р-н, д.Егоровка

Дата рождения

15.09.1984

Дата смерти

15.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1938

Сын: Лутков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Лутков Петр Иванович

г.Моршанск Тамбовская обл. РСФСР
Рождение
15.09.1984

Отец: Ладохин Василий Михайлович

Мать: Ладохина Евдокия

Тамбовская обл., Моршанский р-н, д.Егоровка
Смерть
15.09.1984
Тамбовская обл., г.Тамбов
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