Слепцова Екатерина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцова Екатерина Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1817

Сын: Слепцов Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1819

Сын: Слепцов Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1821

Дочь: Слепцова Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.04.1822

Сын: Слепцов Мартин Матвеевич

Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1824

Сын: Слепцов Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Слепцова Агафия Матвеевна

Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Матвей Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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