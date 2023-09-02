Слепцова Екатерина Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1817
Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич
Рождение ребёнка
08.08.1819
Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич
Рождение ребёнка
04.03.1821
Дочь: Слепцова Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич
Рождение ребёнка
14.04.1822
Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич
Рождение ребёнка
08.10.1824
Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Слепцова Агафия Матвеевна
Отец ребёнка: Слепцов Матвей Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно