Слепцов (Палякин) Яков Матвеевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1824
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Слепцова Устиния Яковлевна
Рождение ребёнка
29.09.1853
Мать ребёнка: Слепцова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1855
Сын: Слепцов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Слепцова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1859
Дочь: Слепцова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Слепцова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
12.06.1861
Дочь: Слепцова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Слепцова Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно