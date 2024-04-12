Слепцов (Палякин) Яков Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцов (Палякин) Яков Матвеевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.10.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1824

Отец: Слепцов Матвей Зиновьевич

Мать: Слепцова Екатерина Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Слепцова Устиния Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1853

Сын: Слепцов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Слепцова Анастасия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1855

Сын: Слепцов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Слепцова Анастасия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1859

Дочь: Слепцова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Слепцова Анастасия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1861

Дочь: Слепцова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Слепцова Анастасия Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
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