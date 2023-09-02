Слепцова Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцова Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1853

Сын: Слепцов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Слепцов Яков Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1855

Сын: Слепцов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Слепцов Яков Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1859

Дочь: Слепцова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Слепцов Яков Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1861

Дочь: Слепцова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Слепцов Яков Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Яков Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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