Слепцова Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1853
Отец ребёнка: Слепцов Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
06.05.1855
Сын: Слепцов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Слепцов Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
06.07.1859
Дочь: Слепцова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Слепцов Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
12.06.1861
Дочь: Слепцова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Слепцов Яков Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно