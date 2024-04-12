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Слепцов Мартин Матвеевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.04.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1822

Отец: Слепцов Матвей Зиновьевич

Мать: Слепцова Екатерина Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Максина Агриппина Мартиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Горемыкина Матрона Мартиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1853

Дочь: Слепцова Евдокия Мартиновна

Мать ребёнка: Слепцова Матрона Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1853

Дочь: Слепцова Анна Мартиновна

Мать ребёнка: Слепцова Матрона Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1857

Дочь: Слепцова Параскева Мартиновна

Мать ребёнка: Слепцова Матрона Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Матрона Павловна

Смерть
Неизвестно
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