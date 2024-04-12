Слепцов Мартин Матвеевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1822
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Максина Агриппина Мартиновна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Горемыкина Матрона Мартиновна
Рождение ребёнка
06.08.1853
Дочь: Слепцова Евдокия Мартиновна
Мать ребёнка: Слепцова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
06.08.1853
Дочь: Слепцова Анна Мартиновна
Мать ребёнка: Слепцова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
04.10.1857
Дочь: Слепцова Параскева Мартиновна
Мать ребёнка: Слепцова Матрона Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно