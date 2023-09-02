Максина (Слепцова) Агриппина Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Слепцова) Агриппина Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Слепцов Мартин Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1859

Муж: Максин Ион Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1861

Сын: Максин Василий Ионович

Отец ребёнка: Максин Ион Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1863

Дочь: Максина Евгения Ионовна

Отец ребёнка: Максин Ион Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1865

Сын: Максин Семен Ионович

Отец ребёнка: Максин Ион Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1867

Сын: Максин Митрофан Ионович

Отец ребёнка: Максин Ион Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1869

Сын: Максин Петр Ионович

Отец ребёнка: Максин Ион Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1873

Сын: Максин Семен Ионович

Отец ребёнка: Максин Ион Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
отметка от 25.01.1939
Смерть
Неизвестно
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