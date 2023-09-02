Максин Ион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Максин Григорий Авксентьевич
Бракосочетание
19.04.1859
Рождение ребёнка
08.01.1861
Мать ребёнка: Максина Агриппина Мартиновна
Рождение ребёнка
05.01.1863
Дочь: Максина Евгения Ионовна
Мать ребёнка: Максина Агриппина Мартиновна
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Максин Семен Ионович
Рождение ребёнка
01.02.1865
Сын: Максин Семен Ионович
Мать ребёнка: Максина Агриппина Мартиновна
Рождение ребёнка
16.11.1867
Мать ребёнка: Максина Агриппина Мартиновна
Рождение ребёнка
03.10.1869
Сын: Максин Петр Ионович
Мать ребёнка: Максина Агриппина Мартиновна
Рождение ребёнка
26.04.1873
Сын: Максин Семен Ионович
Мать ребёнка: Максина Агриппина Мартиновна
отметка от 25.01.1939
Смерть
Неизвестно