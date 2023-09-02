Слепцова Матрона Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1853
Дочь: Слепцова Евдокия Мартиновна
Отец ребёнка: Слепцов Мартин Матвеевич
Рождение ребёнка
06.08.1853
Дочь: Слепцова Анна Мартиновна
Отец ребёнка: Слепцов Мартин Матвеевич
Рождение ребёнка
04.10.1857
Дочь: Слепцова Параскева Мартиновна
Отец ребёнка: Слепцов Мартин Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно