Слепцова Матрона Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепцова Матрона Павловна

Слепцова Матрона Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1853

Дочь: Слепцова Евдокия Мартиновна

Отец ребёнка: Слепцов Мартин Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1853

Дочь: Слепцова Анна Мартиновна

Отец ребёнка: Слепцов Мартин Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1857

Дочь: Слепцова Параскева Мартиновна

Отец ребёнка: Слепцов Мартин Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Мартин Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close