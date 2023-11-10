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Слепцов Максим Матвеевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.01.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1817

Отец: Слепцов Матвей Зиновьевич

Мать: Слепцова Екатерина Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Грошикова Мария Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1854

Сын: Слепцов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Слепцова Ефимия Филипповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1857

Сын: Слепцов Гавриил Максимович

Мать ребёнка: Слепцова Ефимия Филипповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1860

Дочь: Слепцова Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Слепцова Ефимия Филипповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1862

Сын: Слепцов Матвей Максимович

Мать ребёнка: Слепцова Ефимия Филипповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Ефимия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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