Слепцов Максим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1817
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Грошикова Мария Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1854
Сын: Слепцов Михаил Максимович
Мать ребёнка: Слепцова Ефимия Филипповна
Рождение ребёнка
09.07.1857
Сын: Слепцов Гавриил Максимович
Мать ребёнка: Слепцова Ефимия Филипповна
Рождение ребёнка
26.01.1860
Дочь: Слепцова Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Слепцова Ефимия Филипповна
Рождение ребёнка
06.08.1862
Сын: Слепцов Матвей Максимович
Мать ребёнка: Слепцова Ефимия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно