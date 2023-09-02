Слепцова Ефимия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1854
Сын: Слепцов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Слепцов Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
09.07.1857
Сын: Слепцов Гавриил Максимович
Отец ребёнка: Слепцов Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
26.01.1860
Дочь: Слепцова Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Слепцов Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
06.08.1862
Сын: Слепцов Матвей Максимович
Отец ребёнка: Слепцов Максим Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно