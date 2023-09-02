Слепцова Ефимия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцова Ефимия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1854

Сын: Слепцов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Слепцов Максим Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1857

Сын: Слепцов Гавриил Максимович

Отец ребёнка: Слепцов Максим Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1860

Дочь: Слепцова Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Слепцов Максим Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1862

Сын: Слепцов Матвей Максимович

Отец ребёнка: Слепцов Максим Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепцов Максим Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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