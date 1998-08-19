Мильбергер Фридрих Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1910
Дата смерти19.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910
Рождение ребёнка
07.12.1936
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Мильбергер) Эльвира Фридриховна
Мать ребёнка: Фрида Андреевна
Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.08.1949
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Мильбергер) Эльвира Фридриховна
Мать ребёнка: Фрида Андреевна
Рождение ребёнка
23.02.1955
Смерть
19.08.1998