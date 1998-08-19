Мильбергер Фридрих Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильбергер Фридрих Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1910

Дата смерти

19.08.1998

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910

Отец: Muehlberger Конрад Генрихович

Мать: Muehlberger (Seibel) Amalia Фридриховна

Рождение ребёнка
07.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фрида Андреевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Мильбергер) Эльвира Фридриховна

Мать ребёнка: Фрида Андреевна

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фрида Андреевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Мильбергер) Эльвира Фридриховна

Мать ребёнка: Фрида Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фрида Андреевна

Смерть
19.08.1998

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