Фрида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1914
Дата смерти27.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1936
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Мильбергер) Эльвира Фридриховна
Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Кондратьевич
Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.08.1949
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Мильбергер) Эльвира Фридриховна
Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.02.1955
Смерть
27.03.1963