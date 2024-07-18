Фрида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1914

Дата смерти

27.03.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1937 г.р.
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1950 г.р.
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Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Кондратьевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Мильбергер) Эльвира Фридриховна

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Кондратьевич

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Кондратьевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Мильбергер) Эльвира Фридриховна

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Кондратьевич

Рождение ребёнка
23.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Кондратьевич

Смерть
27.03.1963

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