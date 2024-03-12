Шестакова Лариса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Лариса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1965

Отец: Шестаков Пётр Иосифович

Мать: Шестакова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
09.05.1989

Сын: Медушевский Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Медушевский Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медушевский Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Медушевский Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медушевский Павел Андреевич

Отец ребёнка: Медушевский Андрей Андреевич

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