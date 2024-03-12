Шестакова Лариса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1965
Отец: Шестаков Пётр Иосифович
Рождение ребёнка
09.05.1989
Сын: Медушевский Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Медушевский Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медушевский Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Медушевский Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медушевский Павел Андреевич
Отец ребёнка: Медушевский Андрей Андреевич