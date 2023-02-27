Медушевский Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедушевский Андрей Андреевич

Медушевский Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1962

Дата смерти

27.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1962

Отец: Медушевский Андрей Антонович

Мать: Медушевская София

Рождение ребёнка
09.05.1989

Сын: Медушевский Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Шестакова Лариса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медушевский Павел Андреевич

Мать ребёнка: Шестакова Лариса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медушевский Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Шестакова Лариса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медушевский Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.02.2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close