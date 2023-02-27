Медушевский Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1962
Дата смерти27.02.2023
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1962
Отец: Медушевский Андрей Антонович
Мать: Медушевская София
Рождение ребёнка
09.05.1989
Сын: Медушевский Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Шестакова Лариса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медушевский Павел Андреевич
Мать ребёнка: Шестакова Лариса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медушевский Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Шестакова Лариса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медушевский Павел Андреевич
Смерть
27.02.2023