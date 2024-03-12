Шестакова (Малявина) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Малявина) Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1945

Дата смерти

12.11.?

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1945

Отец: Малявин Петр

Мать: Малявина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
12.06.1965

Дочь: Шестакова Лариса Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Пётр Иосифович

Рождение ребёнка
24.10.1967

Сын: Шестаков Сергей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Оксана Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Пётр Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шестаков Пётр Иосифович

Смерть
12.11.?
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