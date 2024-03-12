Шестакова (Малявина) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1945
Дата смерти12.11.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1945
Отец: Малявин Петр
Рождение ребёнка
12.06.1965
Дочь: Шестакова Лариса Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Пётр Иосифович
Рождение ребёнка
24.10.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Оксана Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Пётр Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шестаков Пётр Иосифович
Смерть
12.11.?